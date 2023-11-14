Стало известно кто лоббировал возвращение Пугачевой в Россию. Прозвучали очень громкие фамилии

Александр Терехов

Как не прискорбно это звучит, но российские либерасты и прочая нечисть все же имеют в России весьма солидный вес и везде, где возможно, выдавливают на сцены любое возможное дерьмо. То что большинству обычных россиян либерастическое дерьмо немало противно, все равно то там, то здесь случаются весьма неприглядные, назовем грубо, с оттяжкой, - высеры.