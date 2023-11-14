Интересная жизнь с Vera Star Наконец раскрыты все тайны недавнего визита примадонны в Россию, стало известно кто лоббирует её интересы и в чём заключалась та самая тайная сделка, вокруг которой ходило столько разговоров.
Стало известно кто лоббировал возвращение Пугачевой в Россию. Прозвучали очень громкие фамилии
Комментарии
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Владислав Владислав
Отличная картинка.
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3 час.
мЗ
мирас Закироув
Сбитый летчик в бою,двоих не сбитых стоит, нн кооректное сравнение. А вот специально обоср..шему округу, не место в рриличном обществе!
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2 час.
Александр Терехов
Как не прискорбно это звучит, но российские либерасты и прочая нечисть все же имеют в России весьма солидный вес и везде, где возможно, выдавливают на сцены любое возможное дерьмо. То что большинству обычных россиян либерастическое дерьмо немало противно, все равно то там, то здесь случаются весьма неприглядные, назовем грубо, с оттяжкой, - высеры.
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1 час.
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