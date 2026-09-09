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Более 16 млрд рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь за полгода

Более 16 млрд рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь за полгода

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии с января по июнь 2026 года потратили на алкоголь 16,1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

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