Ракета «Изделие 305» и бомба ФАБ-500 разнесли два объекта ВСУ в Пречистовке, а боевики не смогут долго удерживать Часов Яр: Карта специальной военной операции на Украине на 31 июля 2024 года Юлия СоколоваПилоты из Дальнего Востока продемонстрировали выдающиеся навыки во время операции против объектов Вооруженных сил Украины в Пречистовке, которая находится под управлением противника.