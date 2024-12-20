У жителя Сосновского округа нашли 180 граммов сушеной конопли

Прокуратурой Сосновского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя, который признан виновным в незаконном приобретении и хранение без цели сбыта наркотиков в крупном размере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии