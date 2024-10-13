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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Очень холодно. Русские не чувствуют холода, наверное. Надо хорошо одеваться – несколько курток и греющие стельки». Гуарирапа о погоде в Москве

Венесуэльский игрок перешел в ЦСКА на правах аренды из «Сочи» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в шести официальных матчах за армейцев и не отметился результативными действиями.

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