Из Эквадора прибудут послы для обсуждения поставки бананов в РФ

В Россию выдвинулись послы Эквадора, которые обсудят проблему недопуска бананов из страны. Как сообщает РИА Новости, порядка полугода назад Россия приостановила импорт сладкого фрукта из Эквадора по рекомендации представителей Россельхознадзора, которые обнаружили в продукции мухи-горбатки.