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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Голышев отдал 2 передачи в игре с «Сибирью». У форварда «Автомобилиста» 5 (2+3) очков в 4 играх сезона

Форвард « Автомобилиста » Анатолий Голышев отдал 2 передачи в игре с «Сибирью» (3:2, третий период).

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