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Пашков о Гусеве без контракта: «Если мы считаем Никиту лидером «Динамо», то он не имеет права на такое отношение к команде. На фоне Радулова и Шипачева это не очень красиво»

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о старте «Динамо» Москва в Фонбет Чемпионате КХЛ и ситуации с форвардом Никитой Гусевым .

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