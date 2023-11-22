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Военное обозрение

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Зеленский просит помощь у Вашингтона, ссылаясь на возврат средств в американскую экономику через производство оружия в самих США

Зеленский просит помощь у Вашингтона, ссылаясь на возврат средств в американскую экономику через производство оружия в самих США

Помогая Украине, США развивают собственное производство и увеличивают количество рабочих мест. Именно такой аргумент теперь использует глава киевского режима Владимир Зеленский, пытаясь обосновать необходимость дальнейшего финансирования Украины и отправки ей вооружений.

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