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Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией

Эстония с сегодняшнего дня вводит полный таможенный контроль на границе с Россией. Под тщательный досмотр подпадают грузы и люди, следующие в Россию, а время на пересечение границы значительно увеличится.

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