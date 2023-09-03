ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Вы завидуете тем, кто часто путешествует?

Вы завидуете тем, кто часто путешествует?

Как часто путешествуете сами? Как часто вам хочется путешествовать? Завидуете тем, кто часто путешествует? Вам бы подошли путешествия в соседний город или вы за путешествие считаете только другую страну, причем не СНГ? У меня вот не получается поездку в соседний город назвать путешествием.

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Комментарии
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Майя Maja
Чтобы именно путешествовать надо иметь огромное желание изучить те места, куда нацелился, много-многоооо свободного времени и не малый кошелек.)) Те , кто пишут , что устают, они не путешественники, они простые туристы, которые хотят увидеть разок собственными глазами самые значимые места на других территориях и/или в других странах.
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16 час.
Элина Морозова
Если есть  желание , то всегда можно найти возможность   по карману и по интересам совершить  путешествие , пусть даже не большое и не дальнее.
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8 час.

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