Вы завидуете тем, кто часто путешествует?

Как часто путешествуете сами? Как часто вам хочется путешествовать? Завидуете тем, кто часто путешествует? Вам бы подошли путешествия в соседний город или вы за путешествие считаете только другую страну, причем не СНГ? У меня вот не получается поездку в соседний город назвать путешествием.