10 самых известных и влиятельных женщин в российской истории

В отличие от многих других стран, в России женщины никогда не были исключительно на вторых ролях. Они вносили ощутимый вклад в научную, культурную и духовную жизнь народа, вели политические игры, плели интриги, правили страной и меняли историю.
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