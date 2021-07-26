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Сергунина: За год туристический сервис Russpass привлек 1,3 млн. пользователей

Сергунина: За год туристический сервис Russpass привлек 1,3 млн. пользователей

За первый год работы аудитория туристического сервиса Russpass, созданного по инициативе правительства Москвы, достигла 1,3 млн.

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