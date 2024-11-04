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В карельском озере выловили тело офицера-разведчика ЧВК "Вагнер"

В карельском озере выловили тело офицера-разведчика ЧВК "Вагнер"

В Карелии нашли утонувшего офицера, связанного с ЧВК "Вагнер".В водах Сегозера на территории Карелии нашли тело утонувшего мужчины, который в компании друга отправился на катере на рыбалку.

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