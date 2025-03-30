Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 502 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПавелЗзаварзин
    Личность? Кто позволяет этому некрофилу мозолить глаза публике? Мусор нужно истреблять!Шаляпин рассекрет...
  • sergeu
    Предал даже на своём авто сбитую женщину, не оказав ей помощь на дороге. Без стыда и совести пиарится со своим юбилее...Буйнов рассказал,...
  • Elena Dmitrieva
    Бледная моль со злыми глазками, кому ты нужна в России?? Оставайся там , где твои дети перестали быть русскими. Жалка...«Я подожду»: уеха...

Петросян хочет лишить старшую дочь московской прописки

Петросян хочет лишить старшую дочь московской прописки

Викторина, 56-летняя дочь Евгения Петросяна от первого брака, сейчас находится в России. Но теперь ей приходится ютиться у подруги: ее отец осенью прошлого года обратился в суд с требованием выписать Викторину из квартиры и аннулировать ее право на пользование жилым помещением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх