Петросян хочет лишить старшую дочь московской прописки

Викторина, 56-летняя дочь Евгения Петросяна от первого брака, сейчас находится в России. Но теперь ей приходится ютиться у подруги: ее отец осенью прошлого года обратился в суд с требованием выписать Викторину из квартиры и аннулировать ее право на пользование жилым помещением.
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