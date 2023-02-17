В Петербурге объявили конкурс на проектирование «коричневой» линии метро

Ориентировочная длина направления составляет семь километров. «Метрострой Северной Столицы» объявил конкурс на разработку проектной документации для строительства Красносельско-Калининской («коричневой») линии метро от «Путиловской» до «Каретной».
Ориентировочная длина направления составляет семь километров. «Метрострой Северной Столицы» объявил конкурс на разработку проектной документации для строительства Красносельско-Калининской («коричневой») линии метро от «Путиловской» до «Каретной».
Свежие комментарии