Дракой челябинок с перевернутой детской коляской занялся СКР

После избиения челябинки с коляской возбудили уголовное дело. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, публикацию о нападении, произошедшем у жилого дома в Металлургическом районе Челябинска, сотрудники ведомства обнаружили в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей.