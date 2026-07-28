Почему советские посудомойки так и не покорили кухни хрущевок: взгляд на быт и технику прошлого

В детстве я часто слышала от бабушки фразу: «Руками сподручнее, чем машине доверять». Тогда это казалось ворчанием человека старой закалки, но теперь я понимаю, насколько глубоко этот принцип сидел в сознании целой эпохи.
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