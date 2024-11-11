Была интернет-феноменом и совершила резкий поворот. Куда пропала Наталья Поклонская?

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Александр
Молодец Девчонка инициативы верные но пока не вовремя так что ей необходимо время что бы понять то что все нужно делать последовательно...
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4 час.
СЛ
Сергей Лихтин
ты просто тупая дура
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2 час.
Андрей Павлов
Она единственная, кто отказалась стоя аплодировать штатовским сенаторам. Единственная из всей думы. Этого ей и не простили.
Ответить
2 час.

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