Была интернет-феноменом и совершила резкий поворот. Куда пропала Наталья Поклонская?

Kremlin Pool/Globallookpress В 2014 году на политической сцене появилась необычная фигура - Наталья Поклонская, ставшая прокурором Республики Крым.
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