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Индия отказывается от российской нефти. Да, опять

Индия отказывается от российской нефти. Да, опять

Reuters в очередной раз пишет как Индия отказывается от российской нефти из-за западных санкций. В этот раз идёт речь об отказе поставок нефти танкерами «Совкомфлота».

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Комментарии
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АК
Алексей Косяк
Индия многим манипуляциям научилась у UK
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14 час.
Лиза
Индия всегда такой была.
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13 час.
Вадим Кузнецов
Результат того, что российское руководство не оень много внимания обращало на развитие связей с Индией. Иначе для Индии такие поступки были бы гораздо болезненней.
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2 час.

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