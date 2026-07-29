Сестра сенатора Грэма не проголосовала за «сокрушительные» санкции против России

Сенатор Дарлин Грэм, которая является родной сестрой покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов), не приняла участие в голосовании по законопроекту о «сокрушительных» санкциях против России.
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