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ИА Регнум

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Сестра сенатора Грэма не проголосовала за «сокрушительные» санкции против России

Сестра сенатора Грэма не проголосовала за «сокрушительные» санкции против России

Сенатор Дарлин Грэм, которая является родной сестрой покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов), не приняла участие в голосовании по законопроекту о «сокрушительных» санкциях против России.

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