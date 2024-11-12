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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Ягудин: «Я не из тех людей, которые перед сном, утром или днем смотрят на свои медали и такие: «Интересно, здорово. Леха, ты молодец». У меня другие задачи»

Ягудин представил часть своих медалей и костюмов и провел автограф-сессию на этапе Гран-при России в Красноярске.

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