Двухлетние трежерис подают важный сигнал для инвесторов на это неделе

Доходность американских казначейских облигаций (трежерис) упала в пятницу и по итогам недели. Аналитики особо отмечают уровень доходности 2-летних трежерис, которая снизилась более чем на 3 базисных пункта.
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