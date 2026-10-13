В Ельце женщина подозревается в убийстве мужа при самообороне

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения применял физическую силу к жене, которая в ответ ударила его ножом в грудь, что привело к его смерти.
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