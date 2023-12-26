АА

Афонин Андрей

Да были бы попы помоложе, покрасивее, может кто-то и получил бы эстетической удовольствие! Но Милявская с жирным телом, да и сама Ивлеева - мосластая, как из концлагеря! Это что, для кого? И этот юный педераст с носком на члене, это для кого? Так вот: всем им не 15 суток - а в зону проведения боёв, копать окопы, поработать немного на благо страны!