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«Ивлеева — дремучая тундра»: Садальский о скандальной «голой» вечеринке

«Ивлеева — дремучая тундра»: Садальский о скандальной «голой» вечеринке

Звезды, решившие посетить вечеринку Насти Ивлеевой, не могут удивить ничем иным, кроме «голой попы». Такое заявление заслуженный артист РСФСР Стас Садальский сделал в беседе с изданием NEWS.

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Комментарии
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АА
Афонин Андрей
Да были бы попы помоложе, покрасивее, может  кто-то и получил бы эстетической удовольствие!  Но Милявская с жирным телом, да и сама Ивлеева - мосластая, как из концлагеря! Это что, для кого? И этот юный педераст с носком на члене, это для кого?  Так вот: всем им не 15 суток - а в зону проведения боёв, копать окопы,  поработать немного на благо страны!
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11 час.
Н
Наталья
Не оскорбляйте тундру!! Там живут хорошие умные люди, не чета этой бестолочи
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9 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Тупая, неуч… зато деньги зарабатывает…
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1 час.

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