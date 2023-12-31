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Небензя: мы будем исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью

Небензя: мы будем исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью

Российские власти будут исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на созванном Россией заседании Совбеза ООН в связи с обстрелами Белгорода, трансляция которого велась на сайте Всемирной организации.

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