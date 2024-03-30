Салаты С Грудкой И Корейской Морковкой: Подбор Ингредиентов И Рецепт Приготовления

Известно, что ни одно праздничное застолье не обходится без отличной закуски. Тем, кто еще не решил, чем на этот раз удивить гостей, предлагаем приготовить салат с корейской морковкой и грудкой (куриной).
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