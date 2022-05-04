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Минобороны РФ: Уничтожение тяговых железнодорожных подстанций на Украине препятствует переброске западных вооружений для ВСУ

Минобороны РФ: Уничтожение тяговых железнодорожных подстанций на Украине препятствует переброске западных вооружений для ВСУ

Уничтожение высокоточным оружием Вооруженных сил РФ тяговых железнодорожных подстанций на Украине препятствует переброске западных вооружений для ВСУ.

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