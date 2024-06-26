Василия Мусина обвиняют в мошенничестве при гособоронзаказе

Глава «Уральских заводов» Мусин поставлял МВД зарубежные рации вместо российских Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»Гендиректор АО «Уральские заводы» Василий Мусин арестован по обвинению в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии