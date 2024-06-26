Страна и люди
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Страна и люди

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Василия Мусина обвиняют в мошенничестве при гособоронзаказе

Василия Мусина обвиняют в мошенничестве при гособоронзаказе

Глава «Уральских заводов» Мусин поставлял МВД зарубежные рации вместо российских Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»Гендиректор АО «Уральские заводы» Василий Мусин арестован по обвинению в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа.

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