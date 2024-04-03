В России испытывают Lada Vesta с автопилотом

В России ФГУП "НАМИ" тестирует беспилотные технологии, используя автомобиль Lada Vesta. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора по информационным и интеллектуальным системам ФГУП "НАМИ" Дениса Ендачева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии