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В России испытывают Lada Vesta с автопилотом

В России испытывают Lada Vesta с автопилотом

В России ФГУП "НАМИ" тестирует беспилотные технологии, используя автомобиль Lada Vesta. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора по информационным и интеллектуальным системам ФГУП "НАМИ" Дениса Ендачева.

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