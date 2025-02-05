Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Аппетиты растут: Трамп хочет взять управление Газой на США и выселить оттуда всех палестинцев

Аппетиты растут: Трамп хочет взять управление Газой на США и выселить оттуда всех палестинцев

The Wall Street Journal сообщает о заявлении Дональда Трампа насчет готовности США взять на себя управление сектором Газа Как отмечает издание, это предложение «ошеломило экспертов по Ближнему Востоку и союзников Трампа, оставив многие вопросы без ответа.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Главное не мешать Трампу лезть в еврейский конфликт с Палестиной..... В еврейском конфликте у Трампа истратится весь его запал на дикие движенияя в международной политике. РВСН.
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