Bloomberg: Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов

Как сообщает Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект о конфискации замороженных активов РФ в размере 300 млрд долларов в пользу Украины, а именно для «восстановления» страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии