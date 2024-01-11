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Bloomberg: Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов

Bloomberg: Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов

Как сообщает Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект о конфискации замороженных активов РФ в размере 300 млрд долларов в пользу Украины, а именно для «восстановления» страны.

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Комментарии
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Маша Иванова
В России-американских активов-так же достаточно. и их шестерок тоже.
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