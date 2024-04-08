В Австралии нашли необычную рыбу

Дайверам из Австралии удалось заснять на видео редкую рыбу. Отличительной особенностью этого вида является ярко-розовый окрас, а также уникальные грудные плавники, которые визуально напоминают руки и используются рыбой для того, чтобы буквально ходить по дну.