В Австралии нашли необычную рыбу

Дайверам из Австралии удалось заснять на видео редкую рыбу. Отличительной особенностью этого вида является ярко-розовый окрас, а также уникальные грудные плавники, которые визуально напоминают руки и используются рыбой для того, чтобы буквально ходить по дну.
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