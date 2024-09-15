Двалишвили и Шевченко сражаются за титулы на UFC 306. LIVE В Лас-Вегасе проходит турнир UFC 306. Мераб Двалишвили сражается за титул чемпиона в легчайшем весе с действующим обладателем пояса Шоном О’Мэлли, а Валентина Шевченко пытается отобрать титул у Алексы Грассо в наилегчайшем весе.
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