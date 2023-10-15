Скульптурный мост через реку Цзянси от Zaha Hadid Architects

Специалисты Zaha Hadid Architects (ZHA) в последнее время уделяют Китаю особое внимание. На просторах Поднебесной один за другим завершаются проекты, которые становятся значимыми событиями как для страны, так и мировой архитектуры.
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