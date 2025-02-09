Валерий Осталеп: "В Молдове уже не ростки, а деревья и кусты нацизма"

В Молдове можно наблюдать уже не ростки, а деревья и кусты нацизма. Такое мнение высказал эксперт по безопасности Валерий Осталеп, выступая в авторской программе „Tема” Людмилы Бельченковой, передает Noi.
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