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Дегтярев предложил Белоруссии вывозить экспорт через Хабаровскую область

Дегтярев предложил Белоруссии вывозить экспорт через Хабаровскую область

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и с премьер-министром республики Романом Головченко предложил вывозить белорусский экспорт через Хабаровскую область, сообщает РИА "Новости".

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