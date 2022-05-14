Дегтярев предложил Белоруссии вывозить экспорт через Хабаровскую область

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и с премьер-министром республики Романом Головченко предложил вывозить белорусский экспорт через Хабаровскую область, сообщает РИА "Новости".
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и с премьер-министром республики Романом Головченко предложил вывозить белорусский экспорт через Хабаровскую область, сообщает РИА "Новости".
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