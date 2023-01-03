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Тренер ЦСКА Якубов о матче с «Динамо»: «Вы увидите изменения в составе. Они незапланированные, так случилось по разным причинам»

Равиль Якубов высказался в преддверии матча против «Динамо». Игра состоится сегодня, 3 января. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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