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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Люди в сером. Теневые трейдеры ломают логистику угольной отрасли и усложняют экспорт российского топлива — ШЕСТАЯ часть СПЕЦПРОЕКТА Vgudok

Люди в сером. Теневые трейдеры ломают логистику угольной отрасли и усложняют экспорт российского топлива — ШЕСТАЯ часть СПЕЦПРОЕКТА Vgudok

Представители угольной отрасли нередко жалуются на теневых трейдеров, чья деятельность идёт через бреши в законах, является нелегальной и приводит к перекосам в экономике в целом и ценообразовании в логистике в частности.

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