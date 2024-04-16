Люди в сером. Теневые трейдеры ломают логистику угольной отрасли и усложняют экспорт российского топлива — ШЕСТАЯ часть СПЕЦПРОЕКТА Vgudok

Представители угольной отрасли нередко жалуются на теневых трейдеров, чья деятельность идёт через бреши в законах, является нелегальной и приводит к перекосам в экономике в целом и ценообразовании в логистике в частности.
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