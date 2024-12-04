В России не допустят роста цен на авиабилеты

В России предотвратят рост стоимости авиаперелетов в два раза. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 4 декабря сообщил, что власти продолжат субсидировать билеты на самолеты, летающие в труднодоступные районы государства.
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