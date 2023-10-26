Киргизия предложила членам ШОС плотнее сотрудничать по высоким технологиям

Новую программу экономического диалога для развития высоких технологий предложил принять странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов 26 октября на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе.
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