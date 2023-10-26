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Киргизия предложила членам ШОС плотнее сотрудничать по высоким технологиям

Киргизия предложила членам ШОС плотнее сотрудничать по высоким технологиям

Новую программу экономического диалога для развития высоких технологий предложил принять странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов 26 октября на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе.

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