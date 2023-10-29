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За полгода «Яндекс» удалил из поиска 190 тыс. ссылок по требованию Роскомнадз...

За полгода «Яндекс» удалил из поиска 190 тыс. ссылок по требованию Роскомнадз...

За полгода «Яндекс» удалил из поиска 190 тыс. ссылок по требованию РоскомнадзораВ первом полугодии 2023 года «Яндекс» удалил по требованию Роскомнадзора из поисковой выдачи 190 525 ссылок, сообщил«Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт компании.

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