Новый генсек НАТО высказался о выборах в США

Вступивший в должность новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что не переживает по поводу итогов президентских выборов в США, так как он готов работать с любым из кандидатов.
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