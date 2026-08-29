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Татар-информ

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Рустам Минниханов: В эпоху перемен образование определяет устойчивость общества

Рустам Минниханов: В эпоху перемен образование определяет устойчивость общества

Образование остается краеугольным камнем в дальнейшем развитии и укреплении общества. Об этом на круглом столе «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития» Казанского глобального молодежного саммита заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

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