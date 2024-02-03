Театр абсурда
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Театр абсурда

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Новости из Киева. "Шеф! Усё пропало!"

Новости из Киева. "Шеф! Усё пропало!"

Юрий Кот Получил я намедни новое сообщение от моего киевского товарища. Всех переживающих успокою заранее: традиционно имена, пароли, адреса и явки изменены.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
...сказано про бомбёжки &quot;нефтебаз&quot;, это больше смахивает на глумление над военной задачей, которая была поставлена 24.02.24., а скорее на *армянское радио в СССР*, в котором часто было смешно от чей-то глупости. А по укрофашистским &quot;мостам и тоннелям&quot;, нашему светлоликому кто запрещает лупить, чтоб не только вооружение, но и любая западная сука не пыталась покрасоваться в городе Куёве?
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