Юрий Кот Получил я намедни новое сообщение от моего киевского товарища. Всех переживающих успокою заранее: традиционно имена, пароли, адреса и явки изменены.
Новости из Киева. "Шеф! Усё пропало!"
Комментарии
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Алексей Сафронов
...сказано про бомбёжки "нефтебаз", это больше смахивает на глумление над военной задачей, которая была поставлена 24.02.24., а скорее на *армянское радио в СССР*, в котором часто было смешно от чей-то глупости. А по укрофашистским "мостам и тоннелям", нашему светлоликому кто запрещает лупить, чтоб не только вооружение, но и любая западная сука не пыталась покрасоваться в городе Куёве?
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13 час.
E
Ed
Сие есть одна из непняток числом тьма тьмущая
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4 час.
Леонид Руси
Хохлы одной рукой зигуют и кричат хайль, а другой, как пионеры, усёгда готов... салютуют
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2 час.
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