Новости из Киева. "Шеф! Усё пропало!"

Алексей Сафронов

...сказано про бомбёжки "нефтебаз", это больше смахивает на глумление над военной задачей, которая была поставлена 24.02.24., а скорее на *армянское радио в СССР*, в котором часто было смешно от чей-то глупости. А по укрофашистским "мостам и тоннелям", нашему светлоликому кто запрещает лупить, чтоб не только вооружение, но и любая западная сука не пыталась покрасоваться в городе Куёве?