«Искусственная матка»: учёные настроены оптимистично

Медики ещё не умеют выращивать детей в пробирках. Однако работа в этом направлении ведётся уже давно, и начиная со второй половины 20-го века учёные начали добиваться всё более воодушевляющих результатов.
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