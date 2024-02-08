Муж возвел своих приёмных родителей на пьедестал: «Они меня от детдома спасли!»

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

— …Я мужу говорю, да не был бы ты в детдоме ни дня, не одни, так другие люди бы усыновили, на таких детей, здоровых благополучных младенцев от более-менее нормальной матери, очередь во все времена стояла.