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Муж возвел своих приёмных родителей на пьедестал: «Они меня от детдома спасли!»

Муж возвел своих приёмных родителей на пьедестал: «Они меня от детдома спасли!»

— …Я мужу говорю, да не был бы ты в детдоме ни дня, не одни, так другие люди бы усыновили, на таких детей, здоровых благополучных младенцев от более-менее нормальной матери, очередь во все времена стояла.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да... с приемными родителями парню повезло. А вот с женой... не умная. Не воспитанная. Злая. Чужая...
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16 час.
Элеонора Коган
Муж абсолютно прав, а вот Яна - нет, эгоистка. Ей бы своей маме помочь.Дочка подрастёт, тогда, может быть, и поймёт.
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11 час.

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