Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Родные теробороновцев в Николаеве требуют вывести бригаду из смертельного «котлована»

Родные теробороновцев в Николаеве требуют вывести бригаду из смертельного «котлована»

В Николаеве родственники печально известной 123 отдельной бригады ТРО ВСУ вышли к горсовету на митинг с требованиями дать солдатам оружие или вывести подразделения из-под Угледара, освобождённого российскими войсками на прошлой неделе.

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