Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 773 подписчика

В США есть "центры лечения гомосексуальности" — а в России до сих пор нет

В США есть "центры лечения гомосексуальности" — а в России до сих пор нет

Политика просто с Игорем Таланцевым Мы часто говорим, что в США людям навязывают ЛГБТ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Николай
Наши враги уже навязали нам заботу о собачках, о кошках и пр. зверюшках; о  всех убогих, даже безнадёжных!!! На всё это тратятся БЕШЕНЫЕ деньги и ресурсы!!! А на нормальных людей - восстановление деревень, школ и ФАПов в малых населённых пунктах денег не хватает! Выделяйте деньги на ЭТИХ убогих - &quot;центры лечения гомосексуальности&quot; из бюджетов маасквы, питера и др. обл. городов, но не компенсируя эти потери для ИХ нудж! А лучше - южные побережья наших северных морей: отдельные поселения - высадили с киркой, топором и лопатой - смогут выживут!!!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх