В США есть "центры лечения гомосексуальности" — а в России до сих пор нет

Н

Николай

Наши враги уже навязали нам заботу о собачках, о кошках и пр. зверюшках; о всех убогих, даже безнадёжных!!! На всё это тратятся БЕШЕНЫЕ деньги и ресурсы!!! А на нормальных людей - восстановление деревень, школ и ФАПов в малых населённых пунктах денег не хватает! Выделяйте деньги на ЭТИХ убогих - "центры лечения гомосексуальности" из бюджетов маасквы, питера и др. обл. городов, но не компенсируя эти потери для ИХ нудж! А лучше - южные побережья наших северных морей: отдельные поселения - высадили с киркой, топором и лопатой - смогут выживут!!!