Житель Струнино получил 8 лет колонии за убийство гостя в Александрове

Суд в Александрове огласил приговор по уголовному делу о гибели 48-летнего мужчины. На скамье подсудимых оказался 29-летний житель Струнино, действия которого квалифицированы по части 1 статьи 105 УК РФ.
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